Atalanta-Milan 1-1, video e gol 13 maggio 2017

Il Milan pareggia con l'Atalanta nella 36esima giornata del campionato di serie A, sabato sera. I bergamaschi tornano in Europa. Reti di Conti e Deulofeu. Per l'Atalanta è un ritorno in Europa dopo 26 anni, quando i nerazzurri parteciparono alla Coppa Uefa. Il punto conquistato stasera garantisce almeno il sesto posto alla squadra di Gasperini, che non può più essere raggiunta da Fiorentina o Inter. Solo il Milan, staccato però di 6 punti, potrebbe scalzarla dall'attuale quinto posto che garantisce l'accesso diretto all'Europa League.