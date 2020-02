Milano, tifosi del Valencia fanno festa in Duomo in attesa del match di Champions con l'Atalanta

È iniziata già nel pomeriggio la festa dei tifosi spagnoli in trasferta a Milano per il match di Champions league Atalanta-Valencia. Dopo l'accoglienza con fumogeni e cori riservata ai supporter valenciani dalla curva dell'Inter, gemellata proprio con la squadra iberica, nel pomeriggio gli ultras hanno invaso pacificamente il centro della città, fermandosi a festeggiare con cori e alcool in piazza Duomo.

Per l'Atalanta il match di questa sera è il primo storico ottavo di finale nella massima competizione europea per club e per l'occasione, allo stadio di San Siro, sono attesi oltre 40mila tifosi nerazzurri.