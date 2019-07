Rincaro Atm, la protesta di Milano Popolare e FI: "Il Comune vuole solo per fare cassa"

Ancora una protesta davanti a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, per il rincaro dei biglietti e degli abbonamenti Atm. A manifestare sono i consiglieri comunali di Milano Popolare e FI, riuniti nel gruppo "Piattaforma Milano", che chiede al sindaco di rivedere la decisione della maggioranza consigliare e di applicare sconti e blocchi dei prezzi sugli abbonamenti per alcune categorie particolarmente a rischio povertà, ma non solo.

"Chiediamo anche di applicare sconti agli ex membri delle forze dell'ordine, che così a loro volta potrebbero contribuire ad aumentare la sicurezza sui mezzi pubblici - spiegano i manifestanti - È un aumento ingiustificato. Questi soldi non serviranno né ad aumentare i servizi né la sicurezza. Dove finiranno allora i 51 milioni di euro che si stima deriveranno dall'aumento dei ticket?"