Elezioni regionali: Attilio Fontana, ecco chi è il candidato presidente del centrodestra

Classe 1952, Attilio Fontana è uno storico militante della Lega Nord. Il suo debutto sulla scena politica da vero protagonista risale al 1995 quando viene eletto sindaco di Induno Olona, piccolo comune del varesotto.

Nel 2000 entra a far parte del consiglio regionale, ma ben presto sente il richiamo della sua terra e così nel 2006 si candida e vince le elezioni a Varese vestendo la fascia da sindaco.

La sua amministrazione è ben giudicata dai cittadini che cinque anni dopo lo confermano. Diventa intanto presidente dell’Anci Lombardia e raccoglie i favori di Maroni e di Salvini.

Apprezzatissimo in casa Lega, viene proposto per la presidenza della regione trovando il pieno appoggio di tutte le altre forze del centrodestra. Punti centrali del suo programma: una regione più semplice e più diretta nel rapporto coi propri cittadini, il controllo dell'immigrazione clandestina, la vicinanza alle famiglie più deboli ribadendo le attività in campo sociale già poste in essere dal governo di Maroni e poi investire nella innovazione e nella ricerca per tenere ad alti livelli l'economia di questo paese.