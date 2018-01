Attilio Fontana sceglie il mercato di Cologno: "Inizio da qui per ascoltare i bisogni della gente"

La sua campagna elettorale ha preso il via a San Maurizio al Lambro, siamo a Cologno Monzese. Attilio Fontana, candidato in Lombardia del centrodestra per le prossime elezioni regionali, ex sindaco di Varese, ha voluto iniziare proprio tra la gente. Nel mercato del quartiere, dove si sentono le vibrazioni, i malumori, dove tocchi con mano la pancia del paese.

Un’occasione per ascoltare tutti, un’occasione per farsi conoscere perché, certamente, non è tra i volti più noti della Lega. Ha stretto tante mani e ha ribadito il massimo impegno nel caso in cui dovesse farcela a vincere questa entusiasmante sfida.

Un’investitura arrivata all’improvviso dopo il clamoroso passo indietro di Roberto Maroni, che pochi giorni fa ha annunciato di non ricandidarsi per la corsa al Pirellone.

Attilio Fontana per dieci anni ha guidato l’amministrazione comunale di Varese e proprio grazie a questa lunga esperienza si sente di poter garantire la massima attenzione per i problemi di ogni giorno. Sarà una campagna elettorale molto intensa, giocata sull’ultima promessa. D’altronde le elezioni del prossimo 4 marzo sono già alle porte.