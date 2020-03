L'audio con la voce del 'Paziente 1' guarito dal Coronavirus: "Ora voglio solo ricominciare a vivere"

Un breve messaggio audio trasmesso dal canale Facebook della Regione Lombardia. Così Mattia, il cosiddetto 'Paziente 1' di Castiglione che per primo fu ricoverato per Coronavirus a Codogno racconta la sua terribile esperienza in ospedale iniziata in quel funesto 20 febbraio in cui l'epidemia di Covid-19 ha colpito la Lombardia e il nord Italia.

"Sono stato fortunato perché i medici mi hanno potuto curare - l'appello del 38enne al pubblico -. Voi però dovete stare a casa perché adesso gli ospedali sono pieni e potreste non avere la mia stessa fortuna. Ora chiedo solo rispetto per la mia privacy e quella della mia famiglia. Voglio solo ricominciare a vivere".

Mattia, purtroppo, nel dramma di queste giornate di pandemia, ha perso il padre, anch'egli contagiato.