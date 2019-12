Il sindaco (versione curling) fa gli auguri a tutti con Giovanni e Giacomo: "Sim Sala auguri"

Auguri di Natale speciali per il sindaco Beppe Sala, che ha girato una sorta di spot che lo vede protagonista insieme a Geppi Cucciari e Giovanni e Giacomo.

Il primo cittadino veste i panni di un giocatore di curling, mentre Giacomino e Giovanni "scopano" davanti e dietro alla stone. Quindi appare l'attrice sarda che prende in giro il sindaco: "Ma lei non poteva giocare a bocce come tutti gli altri?" e Sala, con l'accento meneghino, scherza: "Sei rimasta l'ultima milanese che non sa che ci sono le Olimpiadi invernali".

Poi uno scambio di battute con Giovanni e Giacomo - "Io ho fatto Ailon Delon in Francia", dice il sindaco - e alla fine i "Sim Sala auguri". "Auguri a tutti i milanesi, a tutti gli italiani, a tutti gli umani", conclude il primo cittadino, che l'anno scorso aveva invece indossato i panni dell'imbruttito.