Auto parcheggiata in curva, i cittadini la sollevano "di peso" per liberare il passaggio

Un'auto parcheggiata in curva letteralmente spostata a mano e rimossa dalla carreggiata. È accaduto in via Lorenteggio, angolo via Odazio, dove alcuni cittadini hanno segnalato a Milano Today il curioso episodio. La vettura, una mini cooper nera, era parcheggiata lungo la curva della via, ostruendo il passggio degli altri mezzi.

A risolvere la situazione sono stati alcuni cittadini, che usando la forza bruta hanno sollevato l'automobile sponstandola di lato in modo da consentire il transito degli altri veicoli. Successivamente è poi intervenuto un carroattrezzi che ha rimosso la mini cooper.

Video di Frank Mea Meazza.