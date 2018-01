Ha un malore: l'auto finisce nel fossato

Un malore: è questo il motivo per cui un uomo di 83 anni, domenica mattina, ha perduto il controllo della sua Fiat Panda a Milano, in viale dell'Aviazione, periferia est della città, alle spalle dell'aeroporto di Linate.

L'auto ha sbandato ed è caduta in un fossato adiacente alla strada. Grande spavento per le condizioni dell'anziano, soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno poi portato al pronto soccorso del Città Studi per gli accertamenti.

Sul posto anche i vigili del fuoco per estrarre la vettura dal fossato e la polizia locale per ricostruire la dinamica.