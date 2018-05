Sedriano, auto rubata finisce nel laghetto. Ecco le fasi di recupero dei vigili del fuoco

Nel pomeriggio di martedì 29 maggio i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano hanno recuperato una Fiat Panda dal laghetto di via Cascina Alemagna a Sedriano, vicino all'Autostrada A4 Milano-Torino. L'allarme è scattato intorno alle 12.30 quando un passante si è accorto dell'automobile: sono subito scattati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i pompieri con il nucleo sommozzatori. All'interno dell'auto non sono state ritrovate persone; non solo: il mezzo è risultato rubato a Vigevano. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.