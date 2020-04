Auto incolonnate al posto di blocco: è virale il video della Milano-Meda

Milano-Meda, altezza ospedale Niguarda. Orario serale. Posto di blocco delle forze dell'ordine e si crea subito la maxi coda. Sembra un esodo quello immortalato in un video diventato virale su Facebook dopo la condivisione del giornalista di Mediaset Gianluigi nuzzi. Centinaia di automobili incolonnate che ricordano l'analoga scena sulla Tangenziale Est di Roma.

In questo caso non è dato sapere se il flusso di automobili fosse del tutto "illegale", trattandosi delle vicinanze di un ospedale: possibile che non pochi degli automobilisti fossero medici, infermieri, sanitari o operatori ospedalieri. Nel dubbio rimane comunque un "colpo d'occhio" notevole in tempi di restrizioni per l'emergenza da Coronavirus. Il video sarebbe stato girato nella notte tra venerdì e sabato.

Più controlli sulle strade lombarde

In vista del weekend di Pasqua, in tutta la Lombardia sono stati intensificati i controlli delle forze dell'ordine per prevenire eventuali spostamenti verso seconde case. Il vice presidente della giunta regionale, Fabrizio Sala, aveva più volte puntato l'attenzione sull'anomalo incremento di spostamenti "fotografato" dai movimenti degli smartphone tra più celle telefoniche, specificando che l'incremento era stato maggiore proprio sulle arterie di scorrimento che portano verso le località di vacanza.