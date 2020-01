Milano, Liliana Segre agli studenti: "Mi sento ancora quella bambina a cui proibirono la scuola perché ebrea"

Liliana Segre ricorda e condivide con gli studenti di Milano i terribili momenti della sua deportazione in un incontro al teatro degli Arcimboldi organizzato nell'ambito delle celebrazioni per la Giornata della Memoria in programma il 27 gennaio.La senatrice a vita, sopravvissuta al lager nazista di Auschwitz, dove perse i suoi familiari, ha parlato a lungo con gli alunni milanesi, ricordando quando, piccolissima, fu allontanata da scuola in seguito alle leggi razziali.

"Ricordo ancora quando mi dissero che non potevo più andare a lezione - ha raccontato la senatrice agli studenti - Non capivo il perché e continuavo a chiederne il motivo ai miei genitori. È stato terribile sentirsi additare per la strada dagli altri bambini che dicevano 'Guarda, quella è la Segre, quella che hanno cacciato da scuola perché è ebrea'. Ancora oggi, nonostante tutto, alcune mie conoscenti, signore anziane come me, si parlano tra loro dicendo 'Conosci la Segre, la signora ebrea', e devo dire con rammarico che ancora oggi mi sento quella bambina cacciata da scuola a causa delle leggi razziali. Un'indifferenza che non mi ha mai abbandonato, per tutta la vita".