Milano, auto lasciata sui binari paralizza i tram: i cittadini reagiscono così (e "vincono"). Video

Cittadini vs suv. Milanesi contro "Renegade". Sfida "all'ultima spinta" mercoledì sera in corso Sempione, trasformato per l'occasione nel teatro per lo "scontro" tra i passeggeri di un tram e un'auto.

Poco dopo le 23, infatti, i mezzi delle linee 1 e 10 di Atm sono stati costretti a fermarsi a causa di una macchina - una Jeep Renegade - lasciata di traverso in strada, con il "posteriore" a bloccare i tram.

Dopo un po' di attesa - vana, perché il proprietario dell'auto non è arrivato - alcuni passeggeri, con l'aiuto di qualche cliente dei bar vicini, hanno preso la situazione in mano, letteralmente. In sei o sette - come mostrano le immagini girate a MilanoToday dalla pagina Facebook "Parcheggio selvaggio e incidenti stradali a Milano" - si sono così posizionati dietro la vettura e l'hanno sollevata di peso fino a liberare i binari, rimasti bloccati per quasi un'ora.

Per il proprietario dell'auto - stando a quanto si apprende - è scattata una multa per divieto di sosta. Sarà poi Atm ad addebitargli i costi per l'interruzione di pubblico servizio, per l'utilizzo dei mezzi sostitutivi e per le risorse messe in campo, tra autisti sostitutivi e addetti alla clientela.

Le stesse scene, praticamente identiche, si erano ripetute lo scorso 20 marzo in via Torino, pieno centro città. Anche lì, passeggeri del tram e cittadini avevano spostato di peso un'Audi parcheggiata tra il marciapiede e i binari del tram. Nulla avevano potuto, invece, martedì sera macchinista e passeggeri di un tram che si erano trovati davanti al mezzo una macchina praticamente incastrata sui binari in via Lanza.