Milano: mostra il membro sul bus 90, ma porta la mascherina. L'assurdo comportamento di un maniaco

Sale sul filobus con gli attributi in bella vista, ma si premura di indossare la mascherina anti Covid come da ordinanza regionale. L'assurdo comportamento del maniaco è stato filmato lo scorso 14 aprile da una viaggiatrice della linea 90 di ATM, a Milano.

La donna si accorge che l'uomo ha il membro che spunta fuori dai pantaloni e dopo averlo ripreso lo apostrofa insultandolo. Il video è stato poi postato in rete dalla viaggiatrice. "Pubblico questo video con l’intenzione di farvi vedere quanta gente pervertita c’è in giro, e più che altro sulla 90. Questo signore si stava avvicinando a me se non avessi preso il cellulare chissà cosa sarebbe successo", scrive la donna amareggiata su Facebook.