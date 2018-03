Paura sull'Autostrada A8: autobus avvolto dal fumo, passeggeri fatti evacuare

Attimi di paura venerdì mattina sull'autobus Movibus della linea Z603. Il mezzo, partito alle 8.20 dal deposito di San Vittore Olona e diretto a Milano (piazza Castello), è stato avvolto dal fumo una volta entrato sull'Autostrada A8 Varese-Milano a Lainate. L'autista, come riferito da un testimone a MilanoToday, ha fermato il mezzo e ha fatto scendere tutti i passeggeri che hanno proseguito il loro tragitto verso Milano a bordo di un altro autobus. Nessuno di loro è rimasto intossicato. Per il momento non è ancora chiaro cosa sia successo, Movibus — contattata da MilanoToday — ha detto di non essere a conoscenza del disguido.

(video di Valerio B.)