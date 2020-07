Rientro in aula a settembre, rete 'No DAD' e 'Priorità alla scuola' contestano la ministra Azzolina

Contestazione contro la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina a Milano, dove la titolare del MIUR è arrivata lunedì 20 luglio per partecipare alla riunione a porte chiuse sulla ripresa della scuola alla Regione Lombardia.

"A queste condizioni la ripartenza a settembre non è garantita per tutti - spiegano i manifestanti mentre la ministra visita l'istituto Riccardo Massa, in via Virgilio Brocchi - Chiediamo al MIUR un piano per le scuole che necessitano di manutenzione e l'abolizione della didattica a distanza perché discrimina le famiglie a basso reddito che magari non hanno i soldi per un pc o una connessione internet".