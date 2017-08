Donna seminuda fa il bagno nel Naviglio: ecco il tuffo in topless in piena zona movida | Video

Si è tolta i vestiti e, senza pensarci due volte - forse anche approfittando del “deserto” attorno a sé -, si è tuffata.

Particolare fuoriprogramma mercoledì pomeriggio in via Giosuè Borsi - piena zona movida di Milano -, dove una ragazza seminuda ha fatto il bagno nel Naviglio Pavese sotto gli occhi curiosi di tre o quattro passanti, subito attirati dalla scena.

La giovane, in topless, si è tuffata in acqua e - come racconta Repubblica - è stata poi aiutata da un uomo, che le ha offerto la mano per risalire sulla sponda. A quel punto, la tuffatrice ha raccolto i propri vestiti e si è allontanata, come se nulla fosse successo.