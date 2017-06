Ragazzo ubriaco e nudo fa il bagno in Darsena a Milano: grida “cocaina” e si tuffa in acqua

Notte di follia in Darsena, dove un ragazzo - visibilmente ubriaco - ha fatto il bagno totalmente nudo per circa un’ora.

Il giovane, insieme ad alcuni amici che hanno girato un video della sua “impresa”, ha urlato più volte “cocaina” e poi si è tuffato dalla banchina e da una barca che era ormeggiata nel “porticciolo” milanese.

Soltanto pochi giorni fa, sempre in Darsena, si erano ripetute le stesse e identiche scene. In quel caso i giovani, anche loro si erano fatti riprendere con un telefono, erano stati multati per 150 euro.

Embed video di Salvatore Garzillo - Ansa