Bambino colpito da un cartellone pubblicitario al ristorante: gravissimo

E' in pericolo di vita al Policlinico di Milano un bambino di sette anni colpito in testa da un cartellone pubblicitario crollato sopra il gazebo esterno del ristorante in cui cenava con il padre. E' successo a Pantigliate, in provincia di Milano, verso le nove e un quarto di sera del 21 luglio 2017.

Sul posto la Croce Rossa. Il piccolo è stato portato all'ospedale di Melegnano in codice rosso e, da qui, trasferito al Policlinico. Avrebbe, secondo alcue fonti, la scatola cranica fratturata.

Le sue condizioni sono gravi e preoccupanti.