Gestivano alberghi di lusso a Milano: arrestati per bancarotta fraudolenta della 'Brera Srl'

L'immobiliarista Giuseppe Statuto e il suo fidato collaboratore Massimo Negrini sono stati messi agli arresti domiciliari perché ritenuti responsabili della bancarotta fraudolenta della Brera Srl, una società specializzata nella gestione di alberghi di lusso a Milano, oltre che a Venezia e Taormina. La decisione del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma è arrivata in seguito alle indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica.

La condotta degli arrestati per quanto riguarda la Brera Srl, come sottolineato dal gip, era "rientrante in un più ampio disegno criminoso attuato dagli indagati mediante la creazione di società a mero scopo speculativo, le quali sono state sistematicamente ed in maniera preordinata portate al fallimento, come di fatto sta avvenendo per numerose società del gruppo Statuto".