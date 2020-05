Consumazioni d'asporto e nastro per le distanze al bancone: ecco come riaprono i bar di Milano

Nastri per mantenere la distanza di almeno un metro dal bancone, obbligo di mascherina e, soprattutto, solo consumazioni d'asporto. Così a partire da lunedì 4 maggio riaprono i bar di Milano dopo il lockdown di due mesi imposto dall'epidemia di Coronavirus.

Per capire come si potrà accedere negli esercizi commerciali durante la fase della ripartenza siamo andati in un bar del centro e ci siamo fatti spiegare dall'esercente quali sono le regole da seguire e come i negozianti si stanno adeguando alla Fase 2. "Avremmo certo preferito una riapertura completa - spiega la titolare del caffè Leopardi, in zona Cadorna - Tuttavia siamo consapevoli che al momento questo è il solo modo possibile. Speriamo che gli affari si riprendano presto, anche con queste regole così stringenti".