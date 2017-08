Sala sul caso Barbato: "Ho chiesto gli atti alla Procura"

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala non vuole prendere decisioni affrettate e chiede alla Procura gli atti sulla vicenda di Antonio Barbato, il comandante della Polizia locale intercettato al telefono con Domenico Palmieri, ex dipendente provinciale e sindacalista già finito agli arresti accusato di essere vicino al clan catanese dei Laudani. Palmieri avrebbe offerto a Barbato la possibilità di far pedinare un suo agente, considerato inviso allo stesso comandante, dalla vigilanza privata di un certo Alessandro Fazio, anche lui finito in manette e con interessi specifici sugli appalti della vigilanza del Comune di Milano. Il pedinamento avrebbe avuto lo scopo di capire come il vigile-sindacalista utilizzasse le ore di permesso. La telefonata ci fu ma a quanto pare alla fine non se ne fece nulla, una vicenda che comunque imbarazza e non poco il primo cittadino che vuole adesso vederci chiaro. Di ulteriori approfondimenti è stato incaricato il comitato per la Legalità del comune presieduto da Gherardo Colombo, il sindaco ha comunque chiesto gli atti del procedimento.