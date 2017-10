Bauli, arriva il Muffin XL: morbidezza e farcitura super per i più golosi

La Bauli ha presentato il Muffin XL Doppio CacaoCioc e Triplo CacaoCioc. Delizie imperdibili, una ricetta ispirata agli autentici muffin americani dove la morbidezza si unisce ad una farcitura abbondante con tantissima crema di cacao. La confezione, che ha un costo di 2 euro e 39, contiene due muffin da 110 grammi l’uno.

Nel corso della presentazione del nuovo prodotto dolciario, è stata proiettata una parte della nuova mini serie per il web realizzata da giovani filmaker selezionati da OffiCine, il laboratorio di alta formazione che nell’occasione ha proficuamente collaborato con Bauli. In regia Luca Lucini, già noto per i film, tra gli altri, Tre metri sopra il cielo e Nemiche per la pelle.

La collaborazione con Officine si rinnova dopo gli ottimi risultati ottenuti con il primo laboratorio realizzato a Natale 2016. Si tratta di una mini serie articolata in quattro brevi episodi, ideata per il web e per i social. “Lezioni di morbidezza”, questo il titolo, è però piaciuta molto anche alla Paramount che la trasmetterà per un mese sul canale 27 del digitale terrestre.