Beach volley in Piazza Castello: "Milano è diventata la capitale italiana di questo sport"

Milano tappa del campionato italiano assoluto di beach volley! Nel cuore della città si respira aria da spiaggia con le sfide ad alta tensione che si sono giocate sabato 7 e domenica 8 luglio in Piazza Castello, in una cornice mozzafiato con una ottima riposta da parte del pubblico.

Il coordinatore nazionale dell'attività di beach volley della Federazione Italiana Pallavolo Fabio Galli parla di un "importante successo" e ringrazia gli organizzatore per l'impegno profuso. "Milano - ha detto - è ormai diventata la capitale italiana del beach volley con una attività incessante che continua per l'intero anno". Il torneo proseguirà nei prossimi giorni con tappe in tutta Italia, la finale si disputerà a Catania.