Milano tappa del campionato italiano di beach volley, il campo in Piazza Castello

Milano capitale italiana del beach volley. La definizione arriva direttamente dal coordinatore nazionale di questa attività sportiva della Federazione Italiana Pallavolo e il colpo d’occhio è stato eccezionale. In Piazza Castello, in pieno centro, una vera e propria spiaggia per consentire ai professionisti di gareggiare per la terza tappa del campionato nazionale di beach volley, un appuntamento importante che toccherà diverse tappe con la finale attesa a Catania.

Una follia dal punto di vista economico e organizzativo l’ha definita il Presidente del Comitato Regionale Lombardia della FIP, ma i risultati sono stati eccezionali, in termini di immagine innanzitutto e poi per l’importante risposta del pubblico Per questo c’è da scommettere che in futuro questa esperienza si ripeterà e il beach volley vedrà in Milano sempre più un punto di riferimento.