Berlusconi, show "hot" alla cena di Natale: "Scop... sei volte a notte, ora alla terza mi addormento"

One man show di Silvio Berlusconi alla cena di Natale del Monza, il club che ha acquisto dopo i trenta anni da "papà" del Milan. Il presidente biancorosso, infatti, come al suo solito è stato grande protagonista e ha intrattenuto gli ospiti. E, come spesso accade con il Cavaliere, non è mancato qualche siparietto "piccante".

"Adesso che è tornato al Monza, vive di Monza mattina, pomeriggio e sera - ha detto Berlusconi riferendosi al fido Adriano Galliani, amministratore delegato del club -. Mi dicono che anche di notte pensa al Monza e non scopa più".

E ancora, dopo le risate di tutti i presenti, il patron biancorosso ha continuato: "Ho sentito delle voci che mi hanno dato fastidio su di me e sui miei anni. È vero - ha continuando ridendo -, io fino a qualche tempo fa scopavo sei volte a notte, adesso dopo la terza volta mi addormento. Comunque - ha concluso, tra l'ilarità di tutto -, vero o non vero, fate circolare la voce".

Video da Facebook, Chiamarsi Bomber