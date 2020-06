"Clima e salute una sola battaglia": Fridays for Future chiede i trasporti pubblici gratuiti a Milano

"Tutela dell'ambiente significa anche tutela della salute. Non è un caso che il Covid sia più diffuso nei paesi in cui l'inquinamento è maggiore e i governi negano il cambiamento climatico, come il Brasile e gli USA". È il messaggio di Fridays for Future, che venerdì 5 giugno è sceso in piazza per manifestare con una biciclettata per la città chiedendo più mobilità sostenibile, anche a tutela della salute dei cittadini.

"Chiediamo trasporto pubblico gratuito per tutti e più biciclette per tutelare sia il clima sia la salute dei cittadini - spiegano gli ambientalisti - In Lombardia c'è stata un'emergenza sanitaria gravissima, ma già molto prima del Covid la cattiva qualità dell'aria di Milano è costata molto in termini di salute. Tutela dell'ambiente e diritto alla salute sono temi collegati, non si può più negare. È una battaglia comune".