Gli regalano la maglietta dell’Inter per il compleanno: la reazione del bimbo juventino

Prima, le lacrime e la rabbia. Poi, il sorriso ritrovato e la gioia.

Compleanno con scherzo, "tremendo", per Neal, un bimbo di sei anni di Malta tifosissimo juventino. Al momento dei regali, come mostra la simpaticissima clip pubblicata da suo padre su Facebook, i familiari gli consegnano un sacchetto che per il bimbo nasconde una bruttissima sorpresa.

Tolta la carta, infatti, il festeggiato si trova davanti a una maglietta dell’Inter. Giusto il tempo di realizzare e il bimbo la butto in via urlando “Sono tifoso della Juve, io”, prima di scoppiare a piangere.

A quel punto, il papà gli consegna il suo vero regalo - una maglietta della Juventus - e sul viso del bimbo torna un enorme sorriso.