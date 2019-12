Perde il papà a 5 anni poco prima di Natale: ecco lo splendido regalo dei poliziotti per il piccolo Lorenzo

Le insegne luminose, la volante che parte, la radio che dà il benvenuto al nuovo "agente speciale" a bordo. E il sorriso del piccolo Lorenzo che ad ogni metro percorso si allarga sempre più, dimenticando per qualche istante tutte le difficili prove che la vita - a soli cinque anni - gli ha messo davanti.

Per Natale gli agenti della Questura di Monza hanno voluto fare un regalo speciale al piccolo che qualche giorno fa ha tragicamente perso il papà. Per riuscire a farlo sorridere di nuovo e a far trascorrere al bimbo qualche istante di serenità la mamma e lo zio hanno pensato di chiedere ai poliziotti di esaudire il sogno di Lorenzo: un giro a bordo di una volante e qualche ora insieme ai suoi "eroi" in divisa.

Come racconta MonzaToday, senza esitare gli agenti hanno accolto il piccolo che ha visitato la struttura e gli uffici di via Montevecchia ed è salito a bordo di un'auto di servizio per un giro nel piazzale della Questura. "I nostri colleghi di Monza non hanno esitato un istante e, proprio come accade in ogni piccola comunità, hanno condiviso con Lorenzo le risate e la felicità di quei momenti. Un piccolo dono di Natale dal valore inestimabile, che ha fatto vivere ai colleghi emozioni vere, indelebili" spiegano dalla polizia di Stato.

"Ci piace pensare che questi pochi metri di strada percorsa insieme sul piazzale della questura lascino a Lorenzo il ricordo di una bella amicizia" si legge nella didascalia a commento delle immagini che sono state postate sul profilo Facebook ufficiale del corpo.