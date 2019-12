Milano, inaugurata 'La quadratura del cerchio': l'installazione in piazza Beccaria per il re-brand di Bip

Un'installazione in pizza Beccaria, un nuovo brand e un piano per favorire l'educazione digitale per i cittadini di Milano. Così Bip, multinazionale milanese del settore delle consulenze, ha voluto celebrare i risultati del 2019 inaugurando un'opera multimediale nel centro della città: un tunnel di luci curato dall’artista emergente Giulia Zorzella che, come evocato il titolo dell'opera, simboleggia la risposta alla sfida di Bip, ossia la “Quadratura del cerchio”, concepita come "la soluzione perfetta ad un dato problema".

"Quello di oggi è molto più di un cambio di immagine - ha dichiarato il Presidente Nino Lo Bianco - Si tratta di un’evoluzione della nostra identità. Siamo partiti nel 2003 come la prima società di consulenza italiana e oggi siamo presenti in 12 nazioni con un organico di oltre 2600 risorse, tra i leader europei nella digital transformation”.

L'opera, resterà aperta al pubblico per tutto il periodo pre natalizio.