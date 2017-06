All you can beer... 15 euro e si beve senza limiti. Lo hanno chiamato "Tazziamo?" l'evento organizzato a Milano venerdì 16 giugno in Piazza Castello dove parecchi giovani si sono ritrovati per trascorrere una serata diversa. Con l'obiettivo di dar vita a un vero e proprio festival, gli organizzatori si preparano per le altre tappe, almeno una ogni mese, in diverse regioni d'Italia.