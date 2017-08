Controllo straordinario alla Stazione Centrale, le immagini

Decine di persone fermate e perquisite, 38 portate in questura per ulteriori accertamenti, qualche attimo di tensione ma l'intera operazione delle forze dell'ordine si è svola senza alcun impedimento. L'ennesimo blitz alla Stazione Centrale di Milano è il segno di una continuità voluta dai vertici della sicurezza che ha deciso uno stretto giro di vite per contrastare le azioni criminali protagoniste negli ultimi giorni proprio nella zona della Centrale.