Blitz degli animalisti in via Montenapoleone con le mani sporche di sangue

Un blitz in piena regola, nel cuore dello shopping milanese, in via Montenapoleone, nella sera della Vogue Fashion's Night.

Le Iene Vegane tornano a colpire e lo fanno in modo plateale durante la Vogue Fashion's Night cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica con striscioni, cartelli e scene di forte impatto.

Nel mirino stavolta tutte le griffe che utilizzano il pelo o la pelle degli animali per la realizzazione dei capi d’abbigliamento. In prima fila anche l’ex iena Enrico Lucci.