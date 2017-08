Ancora un blitz alla stazione Centrale di Milano dove nel primo pomeriggio di martedì 1 agosto polizia e carabinieri hanno recintato l'intera piazza per controllare decine di persone. Trentotto persone portate via per accertamenti, chiusi alcuni ingressi della metro, l'operazione è andata avanti per circa due ore. Si è trattato di un'azione mirata, sono stati fermati alcuni soggetti segnalati o che si erano già resi responsabili di reati.