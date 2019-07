Deroghe, bonus e incentivi auto: ecco MoVe-In, progetto di regione Lombardia per il controllo delle emissioni

Bonus chilometrici per i veicoli euro 0 e diesel euro 1,2 e 3, e due bandi da 18 e 8,5 milioni di euro, rivolti rispettivamente a cittadini e imprese, per la rottamazione e sostituzione dei mezzi più inquinanti. È "MoVe-In", il progetto sperimentale della regione Lombardia per limitare le emissioni di gas inquinanti sul territorio.

Il piano è stato presentato martedì 30 luglio dall'assessore al clima e all'ambiente Raffaele Cattaneo, che spiega: "Si tratta di una scatola nera che si collega a una piattaforma web accessibile da smartphone e tablet che consente di avere, a pagamento, una deroga chilometrica alla limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti, una misura che potrebbe potenzialmente interessare un bacino di circa 1.300.000 veicoli. Vogliamo una politica di riduzione delle emissioni che non sia repressiva, con multe e sanzioni, ma che premi l'uso consapevole dei mezzi a motore. Secondo i nostri studi infatti, rispettando i limiti indicati nelle nostre tabelle chilometriche, non solo le emissioni restano stabili, ma addirittura si abbassano".

La deroga chilometrica è di 1.000 Km all'anno per le vetture euro 0 e di 8.000 per gli euro 3. A partire dal 2 agosto partiranno inoltre i bandi per tutti i cittadini che vorranno sostituire un mezzo inquinante, con sconti fino al 12% sul prezzo di listino di un nuovo veicolo. Gli incentivi saranno erogati secondo un sistema che premia la rottamazione dei mezzi dalle emissioni maggiormente nocive, da un minimo di 2000 euro per quelli con meno emissioni, fino a un massimo di 8000 euro. L'installazione del dispositivo MoVe-In avrà un costo di 30 euro, mentre il canone annuale è di venti.