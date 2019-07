Addio a Borrelli: il pool Mani pulite riunito in tribunale per l'ultimo saluto all'ex magistrato

C'erano anche Antonio Di Pietro e Gherardo Colombo per l'ultimo saluto all'ex magistrato Francesco Saverio Borrelli, capo del pool Mani pulite che a inizio anni '90 diede il via all'inchiesta per la cosiddetta "Tangentopoli"