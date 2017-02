Ancora eroina e disperati, il bosco della droga “resiste”: un altro blitz con le ruspe | Video

Le siringhe si sono spostate alcune centinaia di metri più in là. I disperati, i senzatetto, i tossici, gli spacciatori anche. È cambiata leggermente la “forma” - adesso i binari dell’alta velocità e la tangenziale sono più vicini - ma non la sostanza al bosco della droga di Rogoredo, ancora uno dei più grandi paradisi dell’eroina del Nord Italia. Immutata, però, è anche la voglia del comune di scrivere per sempre la parola fine su una storia che mischia pericolosamente delinquenza e disperazione.

Così, lunedì mattina - per l’ennesima volta negli ultimi mesi -, carabinieri e polizia locale hanno fatto nuovamente irruzione nell’area, particolarmente impervia.

Sessanta militari - tra loro l’equipaggio di un elicottero, il nucleo cinofilo e gli uomini del terzo Reggimento Lombardia - e quaranta ghisa hanno cinturato e passato al setaccio tutta la zona tra via Sant’Arialdo, San Dionigi, Fabio Massimo e Orwell.

Complessivamente sono state controllati una novantina di persone e trenta auto. Quattro persone sono state denunciate in stato di libertà per inosservanza delle norme di soggiorno, violazione della misura del foglio di via obbligatorio e ricettazione.

Carabinieri e vigili hanno controllato anche le vie limitrofe per identificare le persone dirette verso l’area verde per comprare la droga. Dopo di loro, sono entrate in azione - di nuovo - le ruspe dell’Amsa, che hanno bonificato parte del bosco e hanno raso al suolo alcune strutture di fortuna probabilmente costruite dagli spacciatori.

“Risolvere il problema di una piazza di spaccio che esiste da più di venticinque anni – ha ammesso l’assessore alla Sicurezza del comune di Milano, Carmela Rozza - non è un’impresa facile e non lo si fa con la bacchetta magica. Nei prossimi giorni - ha annunciato - ci sarà un nuovo sopralluogo per verificare la possibilità di realizzare una strada che faciliti l’ingresso delle forze dell’ordine per i pattugliamenti, così da rendere ancora più controllata la zona”.

Palazzo Marino, quindi, ha deciso: il bosco della droga dovrà diventare soltanto un, triste, ricordo.