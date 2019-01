Milano "come Baghdad": sui social network i video di giovani alle prese con i botti nella notte di San Silvestro

Le immagini non sono nitide, non si può dire con certezza che i petardi utilizzati siano legali o illegali. Eppure quello che accomuna tutti questi video (presi dai diversi social network) è la voce divertita in sottofondo di alcuni giovani alle prese con i botti e i fuochi d'artificio nella notte di Capodanno. C'è chi scrive "Baghdad", chi posta dei cuoricini, emoticon spaventate, gif divertenti e c'è chi semplicemente esulta mentre un petardo esplode su una pachina della città.

Secondo quanto dichiarato dal vicepresidente del Coordinamento dei comitati milanesi, Fabiola Minoletti, nonostante questo anno sia stato "più tranquillo rispetto all'anno scorso", non sono mancati nei vari quartieri di Milano degli eccessi e delle situazioni di pericolo. "L'Utilizzo di botti illegali e di strumenti come betoniera per fare deflagrazione - ha spiegato la Minoletti - sono state solo alcune delle segnalazioni da parte di cittadini".