Covid, la solidarietà è già un ricordo: pronto lo sgombero per il collettivo che portava la spesa ai milanesi

Durante il Covid-19 hanno contribuito alla consegna dei generi di prima necessità alle famiglie, fondando la Brigata Lena-Modotti, una della tante brigate solidali nate durante la pandemia per aiutare chi aveva bisogno. Ora per il Lambretta, centro sociale che da 8 anni occupa abusivamente lo stabile di via Edolo 10 a Milano, arriva la richiesta di sgombero da parte dei proprietari dell'immobile.

"Sappiamo che formalmente la richiesta è legittima - spiegano i ragazzi del collettivo - Tuttavia ci chiediamo perché tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi 8 anni, dalle lotte sociali per i diritti alla consegna della spesa tramite il centralino del Comune di Milano, non venga minimamente tenuto in considerazione. Abbiamo consegnato pasti a centinaia di famiglie e senzatetto durante l'emergenza Covid, e vederci dare lo 'sfratto' proprio ora ci lascia quantomeno perplessi. Chiediamo all'Amministrazione comunale di intervenire per poter mediare con la proprietà dell'immobile che occupiamo e trovare una soluzione. Noi siamo aperti al dialogo con tutti".