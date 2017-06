Donnarumma non rinnova il contratto: un tifoso del Milan brucia la sua maglietta | Video

È finito male, malissimo, il rapporto d’amore tra Gigio Donnarumma e i tifosi del Milan. Quegli stessi tifosi che avevano eletto il portiere diciottenne - ex Primavera - a futura bandiera si sono inevitabilmente sentiti traditi dalla scelta del calciatore di non rinnovare il contratto, mettendo così fine alla sua esperienza in rossonero.

A nulla è infatti servita la super offerta - quattro milioni e mezzo di euro e cinque anni di contratto - che il Milan ha presentato al giocatore e al suo procuratore Mino Raiola per convincerlo a restare. Giovedì, lo stesso agente ha comunicato al direttore generale Marco Fassone la volontà di non rinnovare e prolungare l’accordo, in scadenza a giugno 2018.

Da quel momento, lo stesso Donnarumma è finito nel mirino dei suoi ormai ex tifosi, che sui social gli hanno rinfacciato alcuni gesti e parole - su tutti quel bacio alla maglia post Juve-Milan -, che avevano convinto tutti che il rapporto tra il club e il suo “figlioccio” sarebbe stato lungo, forse “eterno”.

Tanti, tantissimi - sempre sui social - hanno provocatoriamente chiesto a Donnarumma i soldi spesi per comprare la sua maglietta, che da giovedì è semplicemente quella di un ex idolo.

Ma qualcuno è andato oltre e, “armato” di alcol e accendino, ha dato fuoco alla maglia rossonera con il numero 99 e il nome Donnarumma. Il tutto, naturalmente, ripreso con un cellulare e diffuso in rete, dove il video è già virale.