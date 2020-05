Milano, Brumotti preso a bastonate: "Ho perso conoscenza". Il video dell'aggressione

Eccole le immagini girate subito dopo l'aggressione subita sabato pomeriggio da Vittorio Brumotti, l'inviato di Striscia la notizia che è stato colpito con una bastonata in testa mentre girava un servizio sullo spaccio per il Striscia la notizia.

Stando a quanto appreso, il ciclista - che negli ultimi mesi sta denunciando con le sue immagini i pusher in giro per le città italiane - era in bici a fare riprese sui bastioni di Porta Venezia, nei giardinetti che si trovano accanto alla strada, quando sarebbe stato aggredito. Il 39enne sarebbe stato colpito con un bastone alla testa ed è finito a terra. Brumotti è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e portato in codice verde al Niguarda per essere visitato e medicato. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

«Mi hanno colpito al volto in modo violento - ha poi raccontato Brumotti a Striscia -. Mi sono spaventato parecchio. L’aggressione è stata molto violenta e per qualche minuto ho perso conoscenza. Ma per fortuna adesso sto bene. Le forze dell’ordine e gli operatori sanitari sono immediatamente intervenuti e mi hanno portato all’ospedale Niguarda – ha raccontato ancora l’inviato -. Voglio rassicurare tutti: sto bene e ho firmato per tornare a casa. Hanno provato ancora una volta a intimidirmi, ma anche questa volta non mi fermeranno".