Estetica e tecnologia, BTicino lancia la nuova linea alla presenza dell'attrice Laura Chiatti

La presentazione è avvenuta in pompa magna. Diecimila installatori elettrici in 27 sale cinematografiche in altrettante città italiane, in diretta satellitare, per consentire la proiezione in contemporanea del cortometraggio thriller con la protagonista Laura Chiatti. L’attrice ha poi dato il via, a Milano, alla conferenza stampa alla presenza dell’Amministratore Delegato di BTicino Franco Villani.

In questo modo l’azienda ha lanciato Living Now definito il lancio più importante degli ultimi 15 anni dove si uniscono il meglio della ricerca estetica con le più avanzate tecnologie smart.

Comandi full touch, un colore per ogni ambiente, sedici finiture differenti e soprattutto la grande tecnologia: sarà, ad esempio, possibile gestire da remoto con uno smartphone tramite l’app le principali funzioni dell’impianto elettrico di casa come le luci o le tapparelle. Di casa, ma anche dei grandi building industriali e del terziario. La nuova linea Living Now è realizzata nel centro di sviluppo, produzione e design di Varese e nello stabilimento di Erba.