Buccinasco, troppe buche in strada. E c'è chi decide di piantarci dei fiori. Le immagini

Curiosa iniziativa di Caterina Romanello, capogruppo dell'opposizione nel comune di Buccinasco, nel Milanese, che per ovviare al problema delle buche in strada ha deciso di piantarci dentro dei fiori. Armata di terra e annaffiatoio, si è personalmente recata in diversi punti del centro cittadino per una operazione che ha incuriosito, e non poco, passanti e automobilisti.

"Dato che questa amministrazione non se ne occupa, ci pensiamo noi a rendere visibili e in qualche modo anche più belle le tante buche presenti nelle strade di Buccinasco", ha detto. Il primo cittadino ha risposto assicurando che entro brevissimo tempo la situazione verrà risolta mentre i vigili urbani hanno rimosso i fiori perché considerati pericolosi per il traffico.

Immagini Fb Caterina Romanello.