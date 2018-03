Dopo la tanta pioggia concentrata in pochi giorni e il freddo a tratti pungente di questo inverno, il manto stradale in città mostra importanti falle. Il Comune corre ai ripari con dei fondi destinati a interventi manutentivi, ma ad oggi la situazione in alcune arterie cittadine, anche in pieno centro, rimane precaria.

In questo video, partendo in motorino da piazza San Babila per arrivare all'aeroporto di Linate, ecco quante buche sono state contate.