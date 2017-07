Incendio devasta autobus Atm della linea 66 in servizio: attimi di terrore | Video

Un bus Atm della linea 66 ha preso fuoco nella mattinata di lunedì 31 luglio. È successo intorno alle 9.50 di lunedì 31 luglio alla fermata dell'Ospedale Monzino, nel quartiere di Ponte Lambro, ad un mezzo in servizio in direzione Peschiera Borromeo. L'incendio è partito dalla parte posteriore. Tutti i passeggeri hanno fatto in tempo a scendere, non si registra nessun ferito. Nelle prime e immediate fasi dell'incendio, diversi cittadini hanno cercato di spegnere le fiamme con alcuni estintori recuperati sul posto.