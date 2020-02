Baby calciatore insultato perché cinese: lo splendido regalo del Milan a Francesco. Video

Dalle lacrime al sorriso. Dal prato verde di un campetto di provincia a quello del Meazza. Splendido regalo del Milan a Francesco Lin, il baby calciatore 13enne che a fine gennaio era stato insultato durante una partita giovanile soltanto perché cinese.

L'episodio era avvenuto a Cesano Boscone, durante l'incontro tra Idrostar e Ausonia, campionato giovanissimi 2006. "Al 35esimo del secondo tempo un ragazzo esce in lacrime. Non si è fatto male, non è stato sostituito. È stato insultato, umiliato solo perché cinese, perché voi non lo sapete ma oggi funziona così", avevano denunciato dall'Idrostar, spiegando che un avversario - circostanza smentita dall'Ausonia - avrebbe detto al 13enne "spero che ti venga il virus come nei mercati in Cina".

Dopo le lacrime, il Milan - squadra per cui Francesco fa il tifo - ha deciso di regalargli una giornata speciale, con i suoi campioni del cuore. Così il baby calciatore è stato ospite al Meazza, ha visitato gli spogliatoi, ha calpestato il prato de "la Scala del calcio" e ha ricevuto una maglietta rossonera con il numero 9, lo steso che indossa all'Idrostar. E in un attimo le lacrime si sono trasformate in un bellissimo sorriso.

"L'ignoranza va combattuta con l'amore e con una bella partita di calcio - ha scritto il Milan su Facebook postando un breve video sull'esperienza del 13enne al Meazza -. Francesco è uno di noi".