Emergenza caldo, sui Navigli questi i drink scelti per dissetarsi

Sono probabilmente questi i giorni più caldi dell’anno. Temperature nettamente sopra la media, punte oltre i +35°C in tutto il Milanese, e anche la notte la colonnina di mercurio rimane su valori elevati.

Il risultato è la spasmodica ricerca di refrigerio, città deserta nelle ore più calde, anche sui Navigli dove abbiamo fatto un giro per capire come ci si disseta, quali le bevande più richieste.

E per chi le ferie le ha già godute o per chi vede ancora lontano il momento della vacanza, Milano appare certamente più tranquilla, poco traffico e parcheggi più facili da trovare. Mica male se non si mettesse il grande caldo, che durerà ancora diversi giorni, bisognerà attendere il prossimo weekend per assistere ad un netto calo delle temperature, seppur temporaneo. Non resta allora che dissetarsi, magari con un drink semplice, naturale, ed energetico.