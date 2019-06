Camionista eroe salva un ragazzo che voleva saltare giù da un ponte in autostrada: il video

Non ci ha pensato due volte e, dopo aver visto un ragazzo seduto sul bordo del cavalcavia, pronto a lanciarsi sull'asfalto dell'autostrada per farla finita, ha parcheggiato il suo camion in corrispondenza della linea di caduta. E' salito sul cassone del suo tir e con poche parole ha convinto l'aspirante suicida a saltare giù sul camion.

Il gesto eroico del camionista

Per il momento resta ignoto l'eroico camionista che venerdì mattina ha salvato la vita ad un 19enne che stava cercando di uccidersi saltano giù da un ponte che sovrasta un tratto della Teem, nei pressi di Pozzuolo Martesana (Milano).

Il video del salvataggio del ragazzo mostra la semplicità con la quale l'eroico autotrasportatore decide di agire. Sul posto nel frattempo era arrivata anche la polizia stradale e il personale della Teem. Per il giovane non ci sono state conseguenze più gravi ed ha fatto un volo di un paio di metri.