Blitz nel campo nomadi di via Monte Bisbino: camper rubati e pregiudicati, sei rimpatri | Vd

Quattro camper rubati e quattordici stranieri rimpatriati. È questo il bilancio di un blitz dei poliziotti del Commissariato di Quarto Oggiaro - coordinati dal dirigente Antonio D'Urso - nel campo nomadi di via Monte Bisbino, a Milano. Nel corso del blitz sono state identificate ottanta residenti e dodici di loro sono stati accompagnati in Questura, sei stranieri sono stati rimpatriati. Non solo: quattro dei trenta camper controllati sono stati risultati rubati.