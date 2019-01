Cane impazzito aggredisce il suo padrone e due passanti: bloccato dai vigili del fuoco

Non è ancora chiara la causa che ha portato il cane a perdere il controllo, ma per fermalo c'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco: prima ha azzannato il suo proprietario e subito dopo alcuni passanti che hanno cercato di fermarlo.

L'episodio è avvenuto in via Giacomo Quarenghi, zona Bonola a Milano, lunedì sera attorno alle 22.30. L'uomo si trova adesso in ospedale, non in pericolo di vita.

